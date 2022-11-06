Донецк, , 17:34 — REGNUM Мирная жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ в поселке шахты им. Абакумова. Об этом 6 ноября в своем канале в Telegram сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

«В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова после прямого попадания под завалом дома погибла женщина 1963 года рождения», — сообщил мэр Донецка.

В доме в результате атаки ВСУ разрушена стена и повреждено остекление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 6 ноября выпустили по Донецку шесть ракет из из реактивной системы залпового огня «Град».