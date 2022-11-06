Балашиха, Московская область, , 17:08 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сталкивается с опасностями, которые бросают вызов существованию страны. Об этом он рассказал после литургии в главном храме Росгвардии — Князь-Владимирском храме.

Патриарх Кирилл Gov.spb.ru

«К сожалению, не у всех политиков хватает ума понять, откуда ветер дует и что стоит за этим желанием могущественных сил, пребывающих вне Руси, возбудить людей к междоусобной брани. За этим стоит только одно — ослабить Святую Русь», — добавил патриарх.

Он добавил, что под Святой Русью подразумевает как Россию, так и соседние страны.

По словам патриарха, Россия является главной целью для внешних сил, и особая ответственность сейчас лежит на людях, которые призваны защищать рубежи Отечества.

«Возникает, конечно, и особая ответственность у тех, кому вручена эта ответственность в России, по защите рубежей нашей Родины. Потому что целиться могут куда угодно, но бить будут в Россию — она есть сегодня некий «столп и утверждение истины», — пояснил патриарх.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября предстоятель РПЦ прокомментировал ситуацию с храмами, которые закрывают на Западе. Там устраивают казино, рестораны или центры увеселения.