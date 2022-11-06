Шарм-эль-Шейх, Египет, , 16:51 — REGNUM Последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, заявил 6 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на климатической конференции COP-27.

Глобальное изменение климата

«Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений. Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения», — сказал генсек ООН.

Гутерриш назвал доклад о состоянии климата «хроникой климатического хаоса» и подчеркнул, что изменения в климате происходят с катастрофической скоростью и разрушают жизни людей на каждом континенте.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: международные обязательства по климату далеки от цели в 1,5°C