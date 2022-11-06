Шарм-эль-Шейх, Египет, 6 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, заявил 6 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на климатической конференции COP-27.

Глобальное изменение климата

«Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений. Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения», — сказал генсек ООН.

Гутерриш назвал доклад о состоянии климата «хроникой климатического хаоса» и подчеркнул, что изменения в климате происходят с катастрофической скоростью и разрушают жизни людей на каждом континенте.