Сеул, 6 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В центре Сеула 6 ноября произошло крушение поезда. Как сообщает ТАСС, в результате ЧП в столице Южной Кореи пострадали по меньшей мере 30 пассажиров.

KennethHann Метро Сеула

Точные причины происшествия предстоит установить. На данный момент известно, что состав сошел с рельсов в центре города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трагедии, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина.

В результате массовой давки в районе Итхэвон погибли 156 человек, еще 151 участник шествия пострадал. В основном среди жертв оказались молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Кроме того, среди погибших были 26 иностранцев, включая четырех россиян.