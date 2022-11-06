30 пассажиров пострадали в крушении поезда в центре Сеула
Сеул, 6 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В центре Сеула 6 ноября произошло крушение поезда. Как сообщает ТАСС, в результате ЧП в столице Южной Кореи пострадали по меньшей мере 30 пассажиров.
KennethHann
Метро Сеула
Точные причины происшествия предстоит установить. На данный момент известно, что состав сошел с рельсов в центре города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о трагедии, которая произошла в Сеуле во время празднования Хэллоуина.
В результате массовой давки в районе Итхэвон погибли 156 человек, еще 151 участник шествия пострадал. В основном среди жертв оказались молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.
Кроме того, среди погибших были 26 иностранцев, включая четырех россиян.