Казань, 6 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева уверенно победила соперниц в рамках третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Luu Камила Валиева

Валиева набрала по сумме программ 241,72 балла, на втором месте оказалась Вероника Яметова — 210,34 балла, третье место досталось Ксении Синицыной с результатом 207,55 балла.

Камила стала единственной участницей, которая заявила элемент «ультра-си» в произвольной программе, хотя и не смогла его исполнить. Валиева упала с четверного тулупа, но это не помешало ей обеспечить преимущество в 30 с лишним баллов над другими фигуристками.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Камила Валиева получила звание заслуженного мастера спорта РФ.

Также этого звания в тот день удостоились другие спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде в Пекине. Среди них оказался и фигурист Марк Кондратюк, который вместе с Камилой удостоился золота в командном турнире.