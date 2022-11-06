Кострома, , 16:29 — REGNUM Суд в Костроме 6 ноября арестовал на два месяца директора компании «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего в Костроме ночного клуба «Полигон». Об этом сообщили в Следственном комитете.

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«Удовлетворено ходатайство следователя (…) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директору общества с ограниченной ответственностью «Империя», которая организовывала работу заведения», — сообщили в СК.

Беленогову заключили под стражу до 4 января 2023 года. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд установил, что помещение клуба арендовала компания «Империя». Ее руководство не обеспечило надлежащего выполнения норм и правил пожарной безопасности, оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь с 4 на 5 ноября. В результате происшествия погибли 13 человек, шесть человек получили повреждения.

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