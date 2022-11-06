Киев, 6 ноября 2022, 16:23 — REGNUM Жителям столицы бывшей УССР посоветовали запастись лекарствами, чтобы не остаться без самых необходимых медикаментов.

Майдан Незалежности. Киев
Майдан Незалежности. Киев
Juan Antonio Segal

Как сообщает издание «Страна. ua», предупреждения появились в городских аптеках.

«В киевских аптеках появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Киевлянам предлагают сделать запас жизненно необходимых медикаментов», — утверждается в материале.

Как отмечало ИА REGNUM, по данным американских СМИ в Киеве началась подготовка к «тотальной эвакуации» жителей города. Речь идет о вывозе в другие регионы трех миллионов человек.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти обсуждают худшие сценарии , связанные с энергетикой и отопительным сезоном.

Отключения света начались после 10 октября, когда ВС РФ наносили удары по инфраструктуре. В начале ноября Владимир Зеленский утверждал, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.