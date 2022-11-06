Киев, 6 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Жителям столицы бывшей УССР посоветовали запастись лекарствами, чтобы не остаться без самых необходимых медикаментов.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

Как сообщает издание «Страна. ua», предупреждения появились в городских аптеках.

«В киевских аптеках появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Киевлянам предлагают сделать запас жизненно необходимых медикаментов», — утверждается в материале.

Как отмечало ИА REGNUM, по данным американских СМИ в Киеве началась подготовка к «тотальной эвакуации» жителей города. Речь идет о вывозе в другие регионы трех миллионов человек.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти обсуждают худшие сценарии , связанные с энергетикой и отопительным сезоном.

Отключения света начались после 10 октября, когда ВС РФ наносили удары по инфраструктуре. В начале ноября Владимир Зеленский утверждал, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.