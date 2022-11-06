Москва, 6 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Жителей Москвы предупредили о снеге с дождем и гололеде. Непогода ожидается вечером в воскресенье и утром в понедельник, 7 ноября, заявили в главном управлении МЧС по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Ожидается снег с дождем, местами гололед, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении МЧС.

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что непогода будет сохраняться в столице с 19:00 6 ноября до 9:00 7 ноября.

Водителям рекомендовали снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию между транспортными средствами во время движения. Автомобилистам следует избегать обгонов и парковать машины подальше от деревьев.