Херсон, 6 ноября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Экстренные службы Херсонской области сообщили, что более 10 населенных пунктов в регионе остались без света в результате теракта. Диверсия произошла на магистрали Берислав-Каховка, были повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач.

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«Без света остались более 10 населенных пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — отметили в экстренных службах.

Ранее появилась информация, что электричества нет во всех районах Херсона.

24 октября ИА REGNUM сообщало, что часть Херсона и районов Херсонской области осталась без электроснабжения. Причиной отключения света в тот раз, по данным Херсоноблэнерго, стало повреждение линий электропередачи.