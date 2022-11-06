Керчь, Крым, , 15:59 — REGNUM Зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал о ситуации на Крымском мосту после теракта, который произошел 8 октября.

По словам Хуснуллина, были обследованы всех пролетов моста. По его словам, два пролета надо менять, еще четыре, которые были повреждены взрывной волной, были дополнительно усилены.

«У нас 150 тысяч автомашин прошло уже через Крымский мост — это большое количество, и 37 тысяч по новой дороге», — добавил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября вице-премьер правительства рассказал, что движение по мосту удалось восстановить за несколько дней. При этом работы на разрушенной части должны закончиться в декабре.

Напомним, взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. В НАК сообщили, что на дороге взорвался грузовик, в результате погибли четыре человека.

12 октября стало известно о задержании восьми человек, причастных к теракту на Крымском мосту. Организатором выступил глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов.