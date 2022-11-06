Херсон, 6 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Подача электроэнергии прекращена во всех районах Херсона, сообщает 6 ноября РИА Новости со ссылкой на в Херсоноблэнерго.

ИА REGNUM Электроэнергия

«Света нету по всему городу», — сообщили в пресс-службе компании.

Причины отключения электричества уточняются.

24 октября ИА REGNUM сообщало, что часть Херсона и районов Херсонской области осталась без электроснабжения. Причиной отключения света в тот раз, по данным Херсоноблэнерго, стало повреждение линий электропередачи.