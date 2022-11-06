Донецк, , 15:34 — REGNUM Вооруженные силы бывшей УССР в воскресенье, 6 ноября, обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, боевики выпустили по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — указано в сообщении.

Обстрел был зафиксирован в 14:59 и велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Информации о пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Стаханову