Донецк, 6 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы бывшей УССР в воскресенье, 6 ноября, обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, боевики выпустили по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

«Выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — указано в сообщении.

Обстрел был зафиксирован в 14:59 и велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Информации о пострадавших нет.