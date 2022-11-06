Москва, , 15:32 — REGNUM Тело хоккеиста Александра Лифанова было обнаружено в московской квартире спортсмена в луже крови. Как сообщает РЕН ТВ, о страшной находке полиции рассказал сосед Александра.

Скорая помощь

Мужчина пояснил правоохранителям, что 4 ноября из соседней квартиры около трех часов доносился звук льющейся воды.

Знакомый обеспокоился и решил проверить квартиру хоккеиста, который неоднократно оставлял ему ключи от дома. Внутри сосед обнаружил тело в луже крови на кухне.

Мужчина дозвонился до полиции и позвал медиков. В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства и причину смерти.

Также известно, что на протяжении последних пяти лет Лифанов стоял на учете в психоневрологическом диспансере.