Москва, 6 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 6 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза

«Речь о еженедельном оперативном совещании», — уточнил Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что помимо совещания с Совбезом российский лидер на следующей неделе лично поздравит с 75-летием сотрудников Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз президент РФ проводил совещание с членами Совбеза 2 ноября.