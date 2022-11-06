Варшава, 6 ноября 2022, 15:13 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут делать уступки Еврокомиссии, чтобы получить средства. Об этом глава государства заявил в интервью изданию «Сети».
«Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — убежден польский политик.
По словам Дуды, со стороны Польши было проявлено «слишком много доброй воли». При этом в ЕС есть «группа из Польши», политика которой противоречит интересам Варшавы.
Также президент полагает, что политические оппоненты из либерально-левого лагеря попытаются во что бы то ни стало добиться смены правительства в Польше.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Еврокомиссия утвердила план восстановления Польши, который предполагал выделение 23,9 млрд евро в дотациях и еще 11,5 млрд в виде кредитов.
При этом в ЕК заявили, что Польша сможет получить средства только в том случае, если Варшава выполнит все условия Брюсселя, связанные с судебной реформой и ликвидацией дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. При этом второй этап страна уже выполнила.