Варшава, 6 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут делать уступки Еврокомиссии, чтобы получить средства. Об этом глава государства заявил в интервью изданию «Сети».

(сс) Sejm RP Сейм Республики Польша

«Насколько мне известно, мы выполнили все условия для получения средств из Национального плана восстановления, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», — убежден польский политик.

По словам Дуды, со стороны Польши было проявлено «слишком много доброй воли». При этом в ЕС есть «группа из Польши», политика которой противоречит интересам Варшавы.

Также президент полагает, что политические оппоненты из либерально-левого лагеря попытаются во что бы то ни стало добиться смены правительства в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Еврокомиссия утвердила план восстановления Польши, который предполагал выделение 23,9 млрд евро в дотациях и еще 11,5 млрд в виде кредитов.

При этом в ЕК заявили, что Польша сможет получить средства только в том случае, если Варшава выполнит все условия Брюсселя, связанные с судебной реформой и ликвидацией дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. При этом второй этап страна уже выполнила.