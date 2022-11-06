Кишинёв, , 15:07 — REGNUM Полицейские задержали 30 человек перед акцией протеста, которая состоится 6 ноября в Кишиневе, сообщили в пресс-службе МВД Молдавии.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент 30 человек доставлены в комиссариат полиции», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

У нескольких людей, которые планировали принять участие в акции протеста, при задержании обнаружили металлические палки. Двое мужчин были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.

Очередная акция протеста, организованная оппозиционной партией «Шор», состоится в воскресенье, 6 ноября. В прошлые выходные подобный митинг закончился столкновениями с полицией.

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