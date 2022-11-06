Лондон, , 14:58 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал бороться за пост главы правительства во второй раз, поскольку боялся потерять миллионные доходы. Как сообщает издание The Observer, Джонсон мог потерять доход в размере не менее 10 млн фунтов стерлингов в год от выступлений и продаж мемуаров.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Журналисты отмечают, что экс-премьер вел переговоры с рядом агентств, включая «звездные» Endeavour и HWA. С ними заключали контракты и другие политики — к примеру, Билл Клинтон и Барак Обама.

Потенциальный доход Джонсона оценивали приблизительно в 20 млн фунтов стерлингов в год.

«Джонсону дали понять, что если он проиграет Риши Сунаку, его привлекательность для мировой аудитории и, следовательно, значительная часть его доходов исчезнут. Понятно, что индустрия посчитала, что его стоимость упадет как минимум вдвое», — утверждается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, после отставки Лиз Трасс Джонсон не стал выдвигать кандидатуру на пост лидера британских консерваторов. Новым премьер-министром островного государства стал Риши Сунак.