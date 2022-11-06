Донецк, 6 ноября 2022, 14:49 — REGNUM Ракетный удар ВСУ по дамбе Каховской ГЭС не привел к критическим разрушениям, заявил Руслан Агаев, представитель администрации Новокаховского городского округа.
Основные удары ВСУ отразила система противовоздушной обороны.
«Та ракета, которая попала, критических разрушений не нанесла. Все под контролем. Плотина целая», — заявили а администрации Новой Каховки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM ВСУ 6 ноября обстреляли Каковскую ГЭС из американских РСЗО HIMARS. Одна из ракет попала в шлюз дамбы.