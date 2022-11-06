Донецк, 6 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Ракетный удар ВСУ по дамбе Каховской ГЭС не привел к критическим разрушениям, заявил Руслан Агаев, представитель администрации Новокаховского городского округа.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

Основные удары ВСУ отразила система противовоздушной обороны.

«Та ракета, которая попала, критических разрушений не нанесла. Все под контролем. Плотина целая», — заявили а администрации Новой Каховки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM ВСУ 6 ноября обстреляли Каковскую ГЭС из американских РСЗО HIMARS. Одна из ракет попала в шлюз дамбы.