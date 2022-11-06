Лондон, , 14:45 — REGNUM Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что предполагаемая переписка экс-премьера Британии Лиз Трасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном могла касаться диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это имеет основания под собой», — передает ТАСС слова главы СВР.

По словам Нарышкина, СВР будет и далее предупреждать внешние угрозы по отношению к России и гражданам страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября были зафиксированы взрывы на маршрутах залегания «Северных потоках». На следующий день появилась информация о беспрецедентных разрушениях.

По данным западных СМИ, вскоре после подрыва Лиз Трасс могла отправить сообщение со словами «все сделано» госсекретарю США Энтони Блинкену.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Лондон ответить на появление информации в СМИ о слитой переписке.