Донецк, 6 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ, попытавшихся атаковать позиции ВС России в ЛНР и Харьковской области. Об этом 6 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«Батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское», — сообщил Конашенков.

Российские военные с помощью армейской авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и артиллерии остановили подразделения противника и начали наносить в ответ огневое поражение.

Ротная тактическая группа ВСУ также попыталась атаковать позиции ВС РФ в районе Котляровки в Харьковской области. Российские военные открыли огонь по боевикам, атака была сорвана.