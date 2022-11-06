Красный Лиман, ДНР, 6 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сразу две американские гаубицы M777 были уничтожены на Южно-Донецком направлении. Российская артиллерия и штурмовые группы сумели разгромить боевиков ВСУ в районе Павловки, Новомихайловки и Времевки.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«Уничтожено до 70-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, боевики ВСУ пытались безуспешно атаковать позиции в районе Площанки, Артемовки, Стельмаховки и Ямполовки на Красно-Лиманском направлении.

Армейская авиация и артиллерия уничтожила до 250 боевиков, два танка, четыре бронемашины, РСЗО «Град», САУ и 12 автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Минобороны рассказали о поражении ВС РФ за сутки более 270 целей.