Красноармейск, , 14:10 — REGNUM Представители Минобороны РФ заявили об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, который находился в районе Красноармейска в ДНР.

Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS) Lockheedmartin.com

«В результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня «HIMARS», 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, пыл уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.

В Минобороны также рассказали о действиях авиации — за минувшие сутки был уничтожен один беспилотник киевского режима.

Кроме того, средства ПВО смогли сбить 16 БПЛА над разными населенными пунктами. В районе Антоновки и Донецка были перехвачены восемь реактивных снарядов, а в Новой Каховке — американская противорадиолокационная ракета HARM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Минобороны рассказали о поражении ВС РФ за сутки более 270 целей.