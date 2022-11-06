Киев, , 14:03 — REGNUM Журналист The Jerusalem Post Звика Кляйн рассказал в своем аккаунте в Twitter о фашистской символике у одного из бойцов ВСУ. Мужчина поделился снимком, на котором запечатлен националист, на рюкзаке которого видна свастика.

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Кляйн выразил недоумение относительно наличия подобной символике у солдата киевского режима.

«Надеюсь, это не популярный тренд», — написал журналист.

Он также попытался привлечь внимание к этому случаю президента Зеленского, отметив его аккаунт под публикацией.

Подобная символика не редкость для ВСУ. В октябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал фото, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского нацистского режима Владимир Зеленский опубликовал в телеграм-канале фото, на котором на нашивке его охранника видна эмблема 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Однако позже Зеленский удалил это фото.