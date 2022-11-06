Красноярск, 6 ноября 2022, 13:57 — REGNUM Три человека погибли в результате ЧП, которое произошло днем 6 ноября в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. Спасатели обнаружили тела в кабине «Пираньи», которая перевернулась вдали от берега.
«На месте происшествия на р. Кантегир находилось два плавсредства (всего на двух плавсредствах находилось семь человек), одно из которых перевернулось (аэролодка «Пиранья»). В кабине лодки было обнаружено три тела», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что «Пиранья» перевернулась во время прогулки по водохранилищу. Четыре человека самостоятельно добрались до берега и позвали подмогу.