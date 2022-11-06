Красноярск, 6 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ЧП, которое произошло днем 6 ноября в Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае. Спасатели обнаружили тела в кабине «Пираньи», которая перевернулась вдали от берега.

Kaluganews.ru Лжесотрудник МЧС

«На месте происшествия на р. Кантегир находилось два плавсредства (всего на двух плавсредствах находилось семь человек), одно из которых перевернулось (аэролодка «Пиранья»). В кабине лодки было обнаружено три тела», — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что «Пиранья» перевернулась во время прогулки по водохранилищу. Четыре человека самостоятельно добрались до берега и позвали подмогу.