Рим, 6 ноября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Джузеппе Конте раскритиковал планы нового правительства по поставкам вооружений киевскому режиму. По словам политика и лидера оппозиционного «Движения 5 звезд», сегодня необходимо думать о прекращении огня и возвращении к столу переговоров.

Governo.it Джузеппе Конте

«Мы не считаем, что правильно следовать стратегии поставок новых вооружений. Мы полностью вооружили [б. УССР], теперь нам нужен поворот в направлении прекращения огня и мирных переговоров», — заявил экс-премьер в интервью, опубликованном газетой Quotidiano Nazionale.

Он также напомнил о проведении многотысячной манифестации в Риме, участники которой выступали за проведение мирных переговоров. По словам Конте, граждане всерьез обеспокоены эскалацией и «риском опасности ядерного взрыва».

Кроме того, Конте считает, что Евросоюз должен преследовать собственные политические интересы, поднять голову и не решать исключительно задачи, интересующие США.

«Европа должна проявить заслуживающее доверие лидерство, способное привести к устойчивому и прочному разрешению этого конфликта», — считает экс-глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что в распоряжении киевского режима оказались различные типы вооружений из Италии, включая тяжелую артиллерию и САУ.