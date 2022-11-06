Херсон, , 13:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из американских РСЗО HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения. Об этом 6 ноября рассказали в экстренных службах.

Каховская ГЭС Липунов Дмитрий

Всего, по предварительным данным, было выпущено шесть ракет.

ВСУ регулярно наносят удары по Новой Каховке, что создает угрозу разрушения ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области в связи с угрозой массированного обстрела Каховской ГЭС приняли решение о вывозе жителей всех населенных пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра.