Херсон, 6 ноября 2022, 13:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из американских РСЗО HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения. Об этом 6 ноября рассказали в экстренных службах.
Всего, по предварительным данным, было выпущено шесть ракет.
ВСУ регулярно наносят удары по Новой Каховке, что создает угрозу разрушения ГЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области в связи с угрозой массированного обстрела Каховской ГЭС приняли решение о вывозе жителей всех населенных пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра.