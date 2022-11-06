Херсон, 6 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из американских РСЗО HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, есть разрушения. Об этом 6 ноября рассказали в экстренных службах.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

Всего, по предварительным данным, было выпущено шесть ракет.

ВСУ регулярно наносят удары по Новой Каховке, что создает угрозу разрушения ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области в связи с угрозой массированного обстрела Каховской ГЭС приняли решение о вывозе жителей всех населенных пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра.