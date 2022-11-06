Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Найден мертвым американский певец и актер Аарон Картер, младший брат Ника Картера из популярной в 1990-2000-х годах музыкальной группы Backstreet Boys, сообщает портал TMZ.

Любимая музыка (сс) kaboompics

О смерти артиста сообщила его невеста Мелани Мартин. Причину гибели 34-летнего певца она не уточнила. У пары остался 11-месячный сын Принц.

По данным источников, Картера нашли мертвым в ванной.

Аарон Картер выпустил первый альбом в 1997 году в возрасте девяти лет. Впоследствии он занимался рэпом. Известен по исполнению таких песен как «I Want Candy» и «Crush on You».