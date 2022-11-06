Калининград, , 13:26 — REGNUM Известный российский геймдизайнер Андрей KranK Кузьмин разбился в ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде, полученные травмы оказались смертельными.

ДТП Pravovoyicentr.ru

О гибели деятеля игровой индустрии рассказали в издательстве VG Limited.

«Андрей KranK Кузьмин, создатель Вангеров, погиб под колесами авто», — рассказали сотрудники VG Limited

5 ноября геймдизайнер Андрей Кузьмин KranK погиб в ДТП на Ленинском проспекте в Калининграде. Об этом сообщил издатель видеоигр VG Limited, ссылаясь на знакомых погибшего.

Андрей Кузьмин был известен в игровой индустрии с конца прошлого века. Его команда создала культовую игру «Вангеры» и стратегию «Периметр», а также ряд других проектов, включая «Самогонки».