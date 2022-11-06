Лондон, 6 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вела себя максимально осторожно во время визита в Россию. Как сообщает Mail on Sunday со ссылкой на источник в британском правительстве, едва ли во время поездки телефон главы кабмина могли взломать.

Number 10 Лиз Трасс

«Ей выдали временный «одноразовый» телефон, а самолет, на котором она прилетела, не оставался на российской территории, чтобы гарантировать, что никто не подключится к его системам связи», — пояснил собеседник издания.

Однако сотрудники британской радиоэлектронной разведки предполагают, что за взломом смартфона Лиз Трасс может стоять именно Москва. Но эта версия остается без доказательств.

«В GCHQ без каких-либо сомнений возложили ответственность за взлом на Россию. Как сказали Лиз, это лицо согласилось передать нам данные именно потому, что это явно была работа России», — уверен бывший советник Трасс.

Спецслужбы не исключают, что девайс был взломан в Великобритании. Также есть вероятность, что получить нужные данные удалось во время одного из многочисленных визитов Трасс в другие государства.

Информация об утечке с телефона Лиз Трасс активно распространялась в зарубежных СМИ 1 ноября. В распоряжении журналистов оказалось сообщение, которое Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после диверсий на «Северных потоках». В нем содержались слова «Все сделало».

2 ноября МИД РФ призвал британские власти прокомментировать появившуюся переписку. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Лондону есть что скрывать в этой ситуации.