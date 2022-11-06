Додома, 6 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Не менее 15 человек, находившихся на борту рухнувшего в озеро Виктория в Танзании пассажирского самолета ATR 42-500, удалось спасти. Об этом 6 ноября сообщила местная телерадиокомпания ТВС.

stooni Самолет

Известно, что всего на борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. Спасательная операция продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, вблизи озера Виктория. Экстренные службы отметили, что причиной крушения, скорее всего стали неблагоприятные погодные условия. Так, в момент аварии в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.