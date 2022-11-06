Киев, , 13:01 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обсуждают «худшие сценарии» относительно энергетики и отопительного сезона.

ЛЭП Bearas

В эфире телемарафона Кличко сообщил, что откровенно проговариваются различные сценарии и даже худшие, к котором нужно готовиться.

«Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такого сценария не было. Но гарантировать на 100% мы не можем, поэтому моделируем разные ситуации и каждый из нас должен быть подготовлен к этому», — сказал мэр.

Ранее Кличко предупреждал, что Киев может полностью остаться без света и воды.

Как отмечало ИА REGNUM, по данным американских СМИ в Киеве началась подготовка к «тотальной эвакуации» жителей города. Речь идет о вывозе в другие регионы трех миллионов человек.