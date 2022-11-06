Кострома, , 12:56 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности после пожара в кафе «Полигон» в Костроме.

Уголовное дело Godekan.com

«По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — пояснили в пресс-службе СК.

Следствие придерживается версии, что на протяжении долгого времени проверки в здании «Полигона» не проводились. Мало того, они не были запланированы ответственными должностными лицами.

В СК уточнили, что на этом объекте не была обеспечена организация и осуществление профилактики пожаров.

Также дело было возбуждено в отношении директора ООО «Империя» Натальи Беленоговой, которая занималась организацией работы клуба. Следователи допросили Беленогову, но она не стала признавать себя виновной в трагедии, в результате которой погибли 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в клубе «Полигон» в Костроме начался в ночь с 4 на 5 ноября. Погибли 13 человек, десятки пострадали. В прокуратуре региона рассказали о запертых запасных выходах в сгоревшем клубе. Было возбуждено уголовное дело.