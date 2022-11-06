Киев, 6 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Британский королевский адвокат Альпер Али Риза заявил, что США и Европа несут ответственность за кризис в бывш. УССР.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

В своей статье для кипрского издания Cyprus Mail адвокат отметил, что при желании Вашингтон и Брюссель могли предотвратить военное столкновение.

«Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы», — пишет он.

Али Риза подчеркнул, что европейца при всей своей «цивилизованности и утонченности» европейцы не посчитали нужным начать разговор с Россией.

Адвокат призвал Европу найти мирный способ решения конфликта, напомнив ей о том, что она ввергала человечество в мировые войны.

Ранее REGNUM писало, что американский журналист счел единственным достойным выходом из кризиса в бывш. УССР остаются переговоры Киева и Москвы.