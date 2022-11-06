Адана, Турция, , 12:45 — REGNUM В Турции допускают, что российский футболист Артем Дзюба может покинуть «Адана Демирспор» уже в ближайшее время. Информацию о возможном разрыве контракта прокомментировал спортивный журналист Мехмет Озджан.

Артём Дзюба Дмитрий Голубович

«Честно, я ничего не слышал об этом. Но не удивился бы разрыву контракта с Дзюбой по инициативе руководства, так как он последний, кого выберет Монтелла», — пояснил Озджан в беседе с «СЭ «.

Ранее о ситуации с контрактом Дзюбы рассказал журналист Иван Карпов.

Предполагается, что российский нападающий мог расстаться с клубом, куда пришел свободным агентом в августе 2022 года. За четыре месяца форвард появился на поле пять раз и забил один гол.

При этом «Адана» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.