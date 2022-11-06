Кострома, 6 ноября 2022, 12:30 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Империя» Натальи Беленоговой, которая занималась организацией работы сгоревшего костромского кафе «Полигон».
Как пишет РЕН ТВ, ей вменяют ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Предпринимательница задержана и помещена изолятор временного содержания.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в клубе «Полигон» в Костроме начался в ночь с 4 на 5 ноября. Погибли 13 человек, десятки пострадали. В прокуратуре региона рассказали о запертых запасных выходах в сгоревшем клубе. Было возбуждено уголовное дело.