Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис отблагодарил российского нападающего Александра Овечкина за историческое достижение, которое форвард установил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Александр Овечкин Michael Miller

Бизнесмен опубликовал сообщение в микроблоге Twitter 6 ноября.

«Больше всего голов за один клуб. Спасибо, Овечкин. История сотворена заново», — добавил Леонсис.

Александр Овечкин в ходе поединка с «Аризона Койотс» забил 787-ю шайбу и побил рекорд Горди Хоу по количеству забитых шайб за один клуб. Канадский спортсмен провел за «Детройт Ред Уингз» 25 сезонов в середине XX века и поразил ворота соперников 786 раз.

Овечкин сумел превзойти именитого хоккеиста, хотя его команда не смогла победить в матче с «Аризоной» — противостояние закончилось со счетом 2:3.