Херсон, , 12:16 — REGNUM Вооруженные силы бывш. УССР стягивают на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей. Об этом сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 6 ноября.

Танки ВСУ ведут огонь Mil.gov.ua

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Скапливают очень большое количество техники, подтягивают все больший объем бронемашин, танков», — рассказал он в видеообращении в своих соцсетях.

Стремоусов напомнил, что жители Херсона продолжают перебираться на левый берег Днепра и в другие регионы РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что ВСУ усиливают обстрелы в Херсонской области и готовятся к наступлению.