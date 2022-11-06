Рим, , 12:10 — REGNUM Вице-премьер, министр киевского режима Ирина Верещук заявила, что б. УССР удалось заполучить различные типы вооружений из Италии, включая тяжелую артиллерию и самоходные артиллерийские установки.

Правительство Италии

Кроме того, Италия предоставила ракетные комплексы и бронетранспортеры.

«Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО», — рассказала Верещук в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

По данным издания La Repubblica, итальянские власти к декабрю 2022 года хотят одобрить шестой межведомственный декрет об отправке вооружений киевскому режиму. Не исключено, что список поставок будет рассекречен.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже говорила, что страна намерена и впредь поддерживать б. УССР. При этом представители партий «Лига» и «Вперед, Италия», которые входят в правящую коалицию, сомневаются в необходимости отправки оружия.

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