Воронеж, , 12:06 — REGNUM Семь человек получили травмы в результате столкновения легковушки с микроавтобусом в Воронежской области, сообщили 6 ноября в ГУМВД по региону.

Авария произошла на 455 км автодороги Курск — Саратов, где проводились дорожные работы.

По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ — 21 103, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Transporter.

Семь человек были госпитализированы.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что смертельное ДТП произошло в Башкирии. Там столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли четыре человека, пострадал ребенок.