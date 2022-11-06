Додома, 6 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании Precision Air потерпел крушение в Танзании. Об этом 6 ноября сообщил авиаперевозчик в соцсетях. На место происшествия отправились спасатели.

stooni Самолет

Как рассказали в авиакомпании, рейс PW 494 вылетел из Дар-эс-Салама в Букобу. При подлете к месту назначения борт попал в аварию.

По предварительным данным, самолет упал в озеро Виктория. Причиной крушения стали плохие погодные условия. Количество человек на борту не уточняется.