Москва, , 11:47 — REGNUM На Западе прислушались к заявлению России о ядерной войне, считает эксперт, профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

Эксперт полагает, что серьезные люди на Западе прислушались к словам Москвы о недопущении ядерной войны, но информационная война против России по этому вопросу все равно продолжится.

Ранее МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны, в котором призвало страны ядерной пятерки показать готовность отказаться от попыток ущемлять интересы друг друга, поощряя провокации с оружием массового уничтожения. Москва снова подчеркнула недопустимость развязывания ядерной войны.

«Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнеров и для наших международных оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются», — сказал Орлов 6 ноября в беседе с «РИА Новости».

Он не исключил, что на уровне публичной риторики, публикаций СМИ, выступлений пресс-секретарей Запад продолжит нападки на Россию по вопросу ядерного оружия, так как идет полноценная информационная война, а ядерная тема очень привлекательна для обывателя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Запад многократно спекулировал на теме якобы возможного применения Россией ядерного оружия. Однако даже генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что применение ядерного оружия на территории б. УССР маловероятно.