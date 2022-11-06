Лондон, , 11:31 — REGNUM Правительство Великобритании объявило 8 мая 2023 года официальным выходным по случаю коронации короля Карла III. Решение принял премьер Риши Сунак.

Карл III The Royal Family

Коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве за два дня до этого, 6 мая.

«Коронация нового монарха — уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном выходном для всего Соединенного Королевства», — говорится в заявлении премьера.

Таким образом, жители Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии получат два дополнительных выходных в мае. Еще один запланирован на первый день месяца.

Подробности коронации пока не оглашены. Ожидается, что она будет включать все основные элементы, которые предписывают традиции, однако не будет чрезмерно пышной. Ранее британские СМИ сообщали, что таково желание короля, поскольку расходы на церемонию оплачиваются государством, а в Великобритании началась рецессия и рекордными темпами растет инфляция.

Карл III взошел на престол после смерти матери — Елизаветы II, правившая страной рекордные 70 лет и 7 месяцев. Королева 8 сентября умерла в замке Балморал в Шотландии.