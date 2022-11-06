Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Единственным достойным выходом из кризиса в бывш. УССР остаются переговоры Киева и Москвы, пишет автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис.

Флаги России и Украины

По мнению аналитика, несмотря на все заявления Запада, который обещает Киеву победу на поле боя и только затягивает конфликт, переговоры — самый логичный вариант.

По словам Дэвиса, своими действиями Запад и Киев усугубляют страдания гражданского населения, но не могут изменить расстановки сил. У президента Владимира Зеленского, считает он, остается возможность вернуться к диалогу до зимы.

«Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, и наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остается урегулирование путем переговоров», — указал Дэвис.

Он подчеркнул, что условия для переговоров не менялись с начала российской спецоперации, что лишь подтверждает, что Киеву пора вернуться к диалогу.

Журналист допускает, что путем переговоров каждая сторона получит то, что хочет, но не всего, чего пожелает.

«Мировое соглашение возможно и сейчас, до наступления зимы», — добавил Дэвис.

Ранее REGNUM писало, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.